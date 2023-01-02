رحلات برية جديدة نحو الجزائر.. تعرف على موعد الإنطلاق والأسعار

أعلنت شركة السهم للنقل العام المساهمة عن تسيير أولى رحلاتها الدولية للجمهورية الجزائرية يوم 15 يناير الجاري، موضحة بأن قيمة الرحلة بالنسبة للأشخاص 300 دينار، فيما حددت بـ 150 دينار بالنسبة للفئة العمرية الأطفال من (2-6) سنوات.

وقال المدير التنفيذي للشركة أبوبكر قرمان لتطبيق بكم الإخباري إن الشركة تعتزم في المرحلة الأولى تسيير رحلة واحدة كل أسبوعين إلى العاصمة الجزائر عبر منفذي رأس اجدير الحدودي ومعبر بوشبكة الحدودي بمسافة 1255 كيلو متر، مضيفا في حال فتح معبر الدبداب من المتوقع أن تكون الرحلات أسبوعية، مبينا بأن حافلات السهم تستخدم المعبر الخاص بالحافلات في المنافذ الحدودية متوقعا أن تزيد فترة الإنتظار بالمعبر عن الساعة.

وشهدت الجزائر إقبالاً متزايداً في الفترة الماضية من الليبيين رغم عدم وجود رحلات جوية مباشرة بين البلدين واستمرار إقفال المعبر الحدودي الدبداب .