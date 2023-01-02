سي بي اس: صندوق النقد الدولي يحذر من عام “صعب” للاقتصاد العالمي في عام 2023

ذكر برنامج سي بي اس أمس الأحد نقلا عن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أنه بالنسبة لجزء كبير من الاقتصاد العالمي سيكون صعبا خلال عام 2023 حيث أن الاقتصادات الرئيسية للنمو العالمي مثل الولايات المتحدة وأوروبا والصين كلها ضعيفة .

وقالت جورجيفا إن العام الجديد سيكون أكثر صعوبة من العام الذي تركناه .

وأشارت إلى أن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين شبه عاجزه جميعها في وقت واحد .

وأوضحت أن عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي حيث من المتوقع أن يدخل ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود خلال العام .

ووفقًا لجورجيفا ستدخل نصف الاقتصادات الأوروبية في حالة ركود كما أن الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كوفيد في الصين مقلقة بالنسبة للاقتصاد العالمي على المدى القريب .

وأشارت إلى أن آفاق الاقتصادات الناشئة أسوأ بسبب مستويات الديون وقوة الدولار .

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