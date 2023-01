“المشاي” يناقش ألية تطوير وتشغيل بعض محطات توليد الكهرباء بما يعزز القدرة الإنتاجية

ناقش رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع المدراء العامين وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة أخر مستجدات الإنتاج وألية تطوير وتشغيل بعض المحطات بما يعزز القدرة الإنتاجية.

وبحث “المشاي” خلال الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس إدارة الشركة بالعاصمة طرابلس، احتياجات المحطات لمجابهة الذروة الصيفية القادمة وسبل توريد قطع الغيار التي تحتاجها الشركة ببعض المشاريع وعلى رأسها مشاريع خطوط النقل.

وأثنى رئيس مجلس إدارة الشركة على جهود المهندسين والفنيين التي بذلوها خلال الذروة الشتوية، مشجعا إياهم على بذل المزيد فيما تبقى من الذروة والرفع من معاناة المواطنين وإكمال مسيرة الإصلاح التى أطلقتها الشركة.

