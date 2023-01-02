خاص.. “عون الله” يفصح لصدى حيال خطة عمل مصرف الاندلس خلال هذه السنة

صرح مدير مكتب التواصل والتسويق بمصرف الأندلس لصحيفة صدى الاقتصادية “اسعد عون الله” قائلاً أن سنة 2022 كانت الانطلاقة الفعلية للمصرف بافتتاح فروعه في طرابلس ومصراتة رغم تأسيسه سنة 2019.

وأضاف “عون الله” أن إدارة المصرف وضعت خطة استراتيجية للعمل خلال الربع الثاني من سنة 2023 ، وسيتم افتتاح فرعين جدد و 2 وكلات ،بالإضافة إلى إفتتاح فرع بمدينة زليتن .

كما سيقوم المصرف خلال هذا العام بإطلاق خدمة البطاقات الدولية وخدمة وسترن يونيون ،وسعى المصرف إلى مضاعفة على حصة سوقية لتمايز في خدمات الأفراد وإعطاء فرصة للتمتع بخدمات الصيرفة الإسلامية والمرابحة وفق ضوابط مصرف ليبيا المركزي.

وأشار “عون الله” إلى أن مصرف الأندلس هو الوحيد الذي يتمتع بخدمات السحابة الإلكترونية والتي تعطي ميزة عدم تأثر قواعد البيانات العملاء في حالة وجود أي طارئ .

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