حمودة: قوائم الخرجين الذين تم تعيينهم في النفط أحيلت إلى وزارة المالية لإستكمال الإجراءات

طرابلس 02 يناير 2023 (وال)- أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة محمد حمودة، أن قوائم الخرجين الذين تم تعيينهم في المؤسسة الوطنية للنفط والجهات التابعة لها، أحيلت إلى وزارة المالية لإستكمال الإجراءات وإصدار أرقام مالية لهم، وسيتم إخضاعهم لبرنامج شامل لتقييم الخرجين وتدريبهم وفق احتياجات المؤسسة والشركات التابعة لها.

وقال حمودة – في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انعقاد اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لعام 2023 – إنه تم اعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث والتي سيتم إنفاقها على مشروعات محددة وموزعة توزيعًا عادلا على المناطق المختلفة في ليبيا.

وبحسب حمودة؛ فقد تم منح الإذن لوزارة الشباب بإبرام اتفاقية التعاون بين وزارتي الشباب في جمهورية صربيا ودولة ليبيا والتي تهدف إلى تعزيز تنمية الموارد البشرية.

وأضاف أن الحكومة وافقت على إتمام إجراءات المصادقة على اتفاقية اليونيسكو لعام 2003 م؛ لصون وحماية التراث اللاّمادي والإنضمام الكامل لهذه الاتفاقية التي تسمح بتسجيل التراث الليبي على قوائم التراث العالمي.

وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن مجلس الوزراء وافق على إصدار لائحة المشتريات الحكومية والتي ستكون أحكامها جزءًا لا يتجزأ من لائحة العقود الإدارية الصادرة بقرار رقم 563 لعام 2007م. (وال)

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