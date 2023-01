«غازبروم» الروسية تصل إلى مستويات جديدة من ضخ الغاز للصين

كشف رئيس شركة “غازبروم” الروسية أليكسي ميلر، عن وصول الشركة مع حلول 1 يناير الجاري، إلى مستوى جديد مبدئيا في مجال توريد الغاز إلى الصين.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن ميلر قوله، إنه في العام الماضي وبطلب من الجانب الصيني، كانت عمليات التوريد تنجز بكميات تتجاوز التعاقدية، مما جعل من الممكن تنفيذ بنود الاتفاقات بزيادة ملحوظة.

وأضاف: “بطلب من الجانب الصيني كذلك، قمنا في 31 ديسمبر، أي قبل أيام قليلة من الموعد المحدد، بالانتقال إلى تسليم الأحجام اليومية الواردة في العقد الخاص بالعام التالي. وبهذا الشكل، اعتبارا من 1 يناير 2023، انتقلت شركة غازبروم إلى مستوى جديد تماما في مجال توريد الغاز إلى الصين”.

وفي عام 2022، أعلنت شركة “غازبروم”، عدة مرات عن تسجيل أرقام قياسية في مجال توريد الغاز إلى الصين. والمرة الأخيرة كانت في 28 ديسمبر، عندما زادت كميات التوريد عما متفق عليه بنسبة 18.7%.

ووفقا لمعطيات الشركة، بلغ إجمالي حجم الغاز الروسي المصدر إلى الصين 48 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

يُشار إلى أن “غازبروم” هي شركة مساهمة مفتوحة وتعد أكبر شركة استخراج للغاز الطبيعي وواحدة من أكبر الشركات في العالم، ويقع المقر الرئيسي للشركة في مقاطعة شيريوموشكي، بالأكروغ الإداري الجنوبي الغربي، في العاصمة الروسية موسكو، واسم الشركة عبارة عن لفظة مكونة من كلمتين، وهو يعني “صناعة الغاز”.

