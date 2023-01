“باشاغا” يناقش مع مراقبي الاقتصاد والتجارة سير عمل مراقبات الاقتصاد على مستوى ليبيا

ناقش رئيس الحكومة الليبية وزير الاقتصاد والتجارة “فتحي باشاغا” ، اليوم الاثنين بمقر رئاسة الوزاراء بمدينة سرت ، خلال الاجتماع الأول مع مراقبات الاقتصاد والتجارة في ليبيا، سير عمل المراقبات على مستوى ليبيا و أهمها وضع الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الاستئناف في بنغازي و طرابلس و البيضاء.

وأوضح “باشاغا” بأن الحكومة وضعت الاحكام موضع التنفيذ بإعادة تبعية مراقبات الاقتصاد إلى ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة،

مطالباً من المراقبات إقفال ميزانيتهم السنوية لسنة 2022.

وأكد “باشاغا” على دعمه المستمر لمراقبات الاقتصاد لتسيير أعمالها بالشكل المطلوب، وأن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة لوضع آلية لدعم المواطنين للاستعداد لشهر رمضان المبارك.

