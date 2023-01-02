العجز المائي يهدد مدينة نالوت

قال مدير مكتب الإعلام ببلدية نالوت طارق العزابي إن نسبة العجز المائي في المدينة يتجاوز 70% وأنه توجد بعض المناطق بالمدينة ليس لديها إمداد مائي منذ 15 سنة.

وأوضح العزابي لتطبيق بكم الإخباري أن إمداد النهر الصناعي للمياه غير منتظم ولا تتجاوز الكميات التي تضخ في الغالب 40% من حجم الاحتياج الكلي للمدينة، فيما تضخ 4 آبار بالمدينة من أصل 7 آبار نحو 4 % من الاحتياج الكلي، وأوضح بأن غالبية السكان يعتمدون في تزودهم بمياه الشرب على الآبار التي تقع في سفح الجبل رغم ارتفاع أسعار النقل لأكثر من 40 دينار للخزان.