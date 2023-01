عقد النائب بالمجلس الرئاسي،عبد الله اللافي” اليوم الاثنين اجتماعًا موسعًا بمكتب النائب العام مع النائب العام “الصديق الصور” ، والمحامي العام بدائرة محكمة استئناف الزاوية، لمناقشة آليات عمل الغرفة الأمنية المشتركة، التي تم تأسيسها مؤخرًا، للقضاء على الخروقات الأمنية، والظواهر الهدامة بمنطقة الزاوية، وكذلك لأجل العمل على تعزيز سيادة القانون.

وأكد “اللافي” على أهمية قيام الغرفة بالمهام المنوطة بها، لأجل محاصرة الجريمة، وترسيخ قيم الأمن في المنطقة، ومنع الإفلات من العقاب لكافة الجرائم المرتكبة، ووقوف المجلس الرئاسي، مع كافة الأجهزة الأمنية، حتى تؤدي دورها بالشكل المطلوب.

وحضر الاجتماع ورئيس نيابة الزاوية الابتدائية، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ومدير أمن بلدية الزاوية، وعددًا من مسؤولي الغرفة الأمنية المشتركة بالزاوية.

The post “اللافي” يناقش مع النائب العام آليات عمل الغرفة الأمنية المشتركة بالزاوية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا