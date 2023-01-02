“باشاغا” يناقش الصعوبات والعراقيل التي تواجه قطاع الصناعة

اجتمع رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل البرلمان “فتحي باشاغا”، اليوم الإثنين 2 يناير بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة سرت، اجتماعاً مع وزير الصناعة والمعادن “امحمد السعيدي”.

حيث اطّلع رئيس الحكومة على أداء الوزارة وخطط عملها، ومناقشة ملفات خدمية من بينها المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع الصناعة العراقيل التي تواجه الشركات والمصانع الكبرى وإيجاد آلية لمعالجتها جذرياً نظراً للدور الكبير الذي تؤديه ومساهمتها الفاعلة في التنمية وتوفير فرص العمل.

كما أصدر “باشاغا” توجيهاته بالنظر في عدد من المصانع التابعة للدولة وإعادة هيكلتها ووضع خطة عمل لها لتساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

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