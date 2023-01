أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الاثنين خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لعام 2023، بأن الحكومة خصصت مبلغ مليار دينار لهذا العام لدعم البلديات وفق خطة شاملة تصل فيها الخدمات والمشاريع لكل بلديات ليبيا.

وأوضح “الدبيبة” بإن من أبرز انجازات الحكومة تفعيل الادارة المحلية وتحقيق توافق أكثر من السنوات الماضية خلال سنوات الحرب والانقسام بين الحكومة والبلديات والتي ابتعدت فيها البلديات عن السياسية، وعملت من أجل المواطنين ونفذت مشاريع بمناطقهم لتحصيل الايرادات المحلية.

وأضاف “الدبيبة” بأن وزارة الحكم المحلي حققت عمل كبير جداً لصالح البلديات، مؤكداً على العلاقة المباشرة بين وزارة الحكم المحلي وعمداء البلديات.

The post “الدبيبة” : الحكومة خصصت مبلغ مليار دينار لعام 2023 لدعم البلديات appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا