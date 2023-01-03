انخفاض للدولار واليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 03 يناير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 03 يناير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.806 دينار، مسجلاً ارتفاعا طفيفا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1247 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7999 دينار، والدولار الكندي 3.5443 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2568 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2785 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3085 دينار، والدينار التونسي 1.5443 دينار، والدرهم المغربي 0.4598 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: