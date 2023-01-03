الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية الثلاثاء

الوطن| رصد

حافظ الدولار على متوسط سعر صرفه عند مستوى 4.80 دينار الذي سجله، أمس الإثنين، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وأيضا استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 5.79 دينار، وانخفض متوسط سعر اليورو إلى 5.12 مقابل 5.13 دينار أمس.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، واستقر الدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي. كما استقرت الليرة التركية عند مستوى 0.25 دينار، واليوان الصيني عند 0.69 دينار.

وتاليا قائمة أسعار العملات: