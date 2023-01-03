الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية الثلاثاء

الوطن| رصد
حافظ الدولار على متوسط سعر صرفه عند مستوى 4.80 دينار الذي سجله، أمس الإثنين، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وأيضا استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 5.79 دينار، وانخفض متوسط سعر اليورو إلى 5.12 مقابل 5.13 دينار أمس.
وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، واستقر الدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي. كما استقرت الليرة التركية عند مستوى 0.25 دينار، واليوان الصيني عند 0.69 دينار.
وتاليا قائمة أسعار العملات:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.806 د.ل
|4.8181 د.ل
|4.794 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.1247 د.ل
|5.1375 د.ل
|5.1119 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.7999 د.ل
|5.8144 د.ل
|5.7854 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5443 د.ل
|3.5531 د.ل
|3.5354 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.2676 د.ل
|3.2758 د.ل
|3.2595 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.1985 د.ل
|5.2115 د.ل
|5.1855 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4598 د.ل
|0.4609 د.ل
|0.4586 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4876 د.ل
|0.4888 د.ل
|0.4863 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.689 د.ل
|0.6907 د.ل
|0.6873 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.7 د.ل
|3.71 د.ل
|3.69 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.2785 د.ل
|1.2817 د.ل
|1.2753 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3085 د.ل
|1.3118 د.ل
|1.3052 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5443 د.ل
|1.5482 د.ل
|1.5404 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.35 د.ل
|0.351 د.ل
|0.349 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4598 د.ل
|0.461 د.ل
|0.4587 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.29 د.ل
|1.3 د.ل
|1.29 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0078 د.ل
|0.0078 د.ل
|0.0078 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.648 د.ل
|0.648 د.ل
|0.648 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2568 د.ل
|0.2574 د.ل
|0.2561 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6982 د.ل
|0.6999 د.ل
|0.6964 د.ل
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