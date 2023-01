بعد التعيينات الأخيرة في قطاع النفط.. حراك شبابي واتهامات للمؤسسة الوطنية

اعترض شباب مدينة جالو على قرار المؤسسة الوطنية للنفط بتعيين 1400 من الشباب الخريجين، متّهمين المؤسسة بتهميش شباب المدينة.

وهدد حراك شباب جالو في بيان مصور بإغلاق الحقول المجاورة بشكل سريع إلى أن يتم تحقيق مطالبهم في التعيين في المواقع والحقول النفطية التي طلبوها بشكل قانوني.

وذكر الشباب أنّهم تعرضوا للخذلان من المؤسسة الوطنية للنفط لعدم ايفاءها بوعودها لهم بالتعينات، معتبرين ذلك تهميش متعمد لشباب المدينة المتضرر الاكبر من العمليات النفطية في مناطقهم.

وأضاف الشباب المحتجون أنّ لهم الحق الأصيل في فرص التعيين، وأنّهم قرروا اغلاق الحقول المجاورة بشكل سريع الى ان يتم تحقيق مطالبهم التي طلبوها بشكل قانوني .

