استعدادات لإطلاق السجل الوراثي الليبي

كشف رئيس الهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية عبد المولى بوقرين عن الاستعداد لإطلاق السجل الوراثي الليبي خلال الفترة القريبة القادمة.

وأضاف بوقرين لتطبيق بكم الإخباري أن السجل يستهدف تحديد الهوية الليبية، والكشف المبكر على الأمراض خاصة المزمنة والمستعصية، والحفاظ على الأنواع الوراثية الليبية للنباتات والحيوانات، مضيفا بأن العمل جاري على تنفيذ قاعدة بيانات البصمة الوراثية لليبيين، مبيناً أن قانون البصمة الوراثية رقم 126 لسنة 2019 منح الهيئة اختصاص إجراء تحليل الحمض النووي من خلال برنامج الرقم الوطني.