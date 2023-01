“باشاغا”يناقش مع وزير الصحة تقييم أداء الوزارة خلال العام 2022 وخططها للعام الجاري

ناقش رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” اليوم الإثنين بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة سرت، خلال اجتماع مع وزير الصحة “عثمان عبد الجليل” تقييم أداء وزارة الصحة خلال العام 2022 وخططها للعام الجديد، ومعالجة أوجه القصور التي تعترض أداء المستشفيات العامة والمراكز الطبية ومرافق الرعاية الصحية بالمدن والبلديات.

ووجه “باشاغا” بمعالجة المشاكل والمختنقات واستكمال المشاريع الجاري تنفيذها بعدد من المستشفيات العامة وتوفير المعدات الطبية والاحتياجات اللازمة المرصودة، بالإضافة إلى مشكلة المخلفات الصحية و ملف الأدوية وتوفيرها لجميع المواطنين خصوصاً أدوية الأمراض المزمنة و تطعيمات الأطفال ومتابعة سير العمل بمراكز الإمدادات الطبية.

وأكد” باشاغا” بإعادة هيكلة القطاع الصحي وفق الخطة التي أعدتها الحكومة الليبية لتطوير القطاع وتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين .

