بعد قرارات التعيين .. حراك شباب جالو يعترض ويهدد بإغلاق الحقول النفطية فوراً 

جالو 03 يناير 2023 ( وال ) – اعترض شباب مدينة جالو على قرار المؤسسة الوطنية للنفط بتعيين (1400) من الشباب الخريجين ، لتجاهله وتهميشه لشباب المدينة .

وهدد حراك شباب جالو في بيان مصور بإغلاق الحقول المجاورة بشكل سريع، إلى أن يتم تحقيق مطالبهم في التعيين في المواقع والحقول النفطية التي طلبوها بشكل قانوني .

وقال الشباب في بيانهم انهم تعرضوا للخذلان من المؤسسة الوطنية للنفط لعدم إيفاءها بوعودها لهم بالتعينات، معتبرين أن ذلك تهميش متعمد لشباب المدينة المتضرر الأكبر من العمليات النفطية في مناطقهم .

وأضاف الشباب المحتجون أن لهم الحق الأصيل في فرص التعيين، وأنهم قرروا إغلاق الحقول المجاورة بشكل سريع إلى أن يتم تحقيق مطالبهم التي طلبوها بشكل قانوني .

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية نقلاً عن مصادر محلية: أن قرار إدارة المؤسسة بتعيين أكثر من ( 1400 ) شاب للعمل بالشركات والمواقع النفطية لم يشمل إلا أربعة أشخاص فقط من مدينة جالو، التي تحيط بها آبار النفط من كل جانب. (وال _ جالو)

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