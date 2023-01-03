 العامة للكهرباء تبحث أخر مستجدات الإنتاج و ألية تطوير وتشغيل بعض المحطات

طرابلس 03 يناير 2023 ( وال ) – ناقش رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ” محمد المشاي ” في اجتماع موسع لمجلس الإدارة والمدراء العامين، أخر مستجدات الإنتاج و ألية تطوير وتشغيل بعض محطات الكهرباء بما يعزز القدرة الإنتاجية.

كما تم استعراض أخر المستجدات على صعيد الإنتاج وألية تطوير وتشغيل بعض المحطات بما يعزز من القدرة الإنتاجية.

وتم خلال الاجتماع بحث احتياجات المحطات لمجابهة الذروة الصيفية القادمة، وسبل توريد قطع الغيار التي تحتاجها الشركة ببعض المشاريع وعلى رأسها مشاريع خطوط النقل.

وأشاد رئيس مجلس الإدارة بجهود المهندسين والفنيين خلال الذروة الشتوية، حاثا إياهم على بذل المزيد فيما تبقى من الذروة والرفع من معاناة المواطنين، وإكمال خطة الصيانة والإصلاح التي أطلقتها الشركة. (وال _ طرابلس)

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