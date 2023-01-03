مليتة تعلن نجاحها في استئناف عمليات التشغيل والإنتاج بعدد من حقولها البرية

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز ، أمس الإثنين 2 يناير 2023 نجاحها في استئناف عمليات التشغيل والإنتاج بعدد من حقولها البرية، واسترجاع وفتح أربع آبار غاز بمنصة صبراتة ووضعها على الإنتاج.

وأوضحت الشركة في تقريرها السنوي،ان انتاجية حقل بحر السلام ، بلغ 80 مليون قدم مكعب/يوميا من الغاز، فيما تقدر كمية المكثفات بنحو ثلاثة آلاف برميل يومياً.

وأضافت الشركة أنها استكملت تنفيذ مشروع استبدال خط أنابيب نقل النفط الخام، من حقل الرمال إلى حقل أبوالطفل في شهر يوليو 2022 وضعه تحت التشغيل، كذلك جرى الإنتهاء من تركيب وتشغيل التوربينة الجديدة بمجمع مليتة الصناعي، في إطار توليد القدرة الكهربائية، ما أسهم في زيادة القدرة الإنتاجية للشبكة بمعدل 25 ميغاوات، إضافة إلى الإنتهاء من تنفيذ مشروع تحديث منظومة الاتصالات والتراسل لخطوط الأنابيب (مليتة.الوفاء) ووضعه على الخدمة.