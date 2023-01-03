موقع دولي: ليبيا تنضم إلى منتدى الطاقة الدولي لتحقيق أهدافها

أعلن منتدى الطاقة الدولي اليوم الثلاثاء أن ليبيا قد إنضمت إلى أكبر منظمة لوزراء الطاقة في العالم وبذلك يصل إجمالي عدد أعضاء المنتدى إلى 72 دولة .

و قال الأمين العام جوزيف ماكمونيجل نتطلع إلى العمل مع ليبيا لتعزيز وتقوية الحوار العالمي بشأن الطاقة .

وبحسب موقع “Hellenic shpping تتمثل مهمة منتدى الطاقة الدولي في تعزيز الحوار العالمي حول أمن الطاقة واستقرار السوق وشفافية البيانات بالإضافة إلى التقنيات الجديدة وتحول الطاقة وذلك باعتبارها منتجا راسخا للنفط والغاز على مدى عقود كما تعتزم ليبيا لعب دور إيجابي ومؤثر في المنتدى وستعمل مع أعضاء منتدى الطاقة الدولي الآخرين لتحقيق أهدافها .

وتابع الموقع بالقول أن ليبيا هي أيضا عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومنظمة منتجي البترول الأفريقية وفقا للموقع.

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