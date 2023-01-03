اقتصاد

“حماد” يُصدر تعليماته لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة بشأن عدم إجراء أي مصروفات بعد 31 ديسمبر 2022م

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أصدر وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب “أسامة حماد” تعليماته لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة بشأن عدم إجراء أي مصروفات بعد تاريخ 31 ديسمبر 2022م .

وذلك لعدم وجود أساس قانوني يجيز الانفاق في هذه الحالة، مما يلزم معه على كافة الجهات العمل بشكل سريع على ترجيع البواقي بأرصدتها إلى حساب وزارة التخطيط والمالية بمصرف ليبيا المركزي بنغازي، مع الانتباه إلى عدم مشروعية إجرائها لأية مصروفات بعد هذا الموعد وقيدها على السنة السابقة، وهو الأمر الذي سيعرض مرتكبه للمسؤولية القانونية.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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