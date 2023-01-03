“الشنطي” يبحث المشاكل وصعوبات التي تواجه شركة الخطوط الجوية الليبية

اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان الشنطي” مع وزير ووكيل وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الإنتاجية والبنية الأساسية المكلف، ومستشار مكتب رئيس الهيئة.

تم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والصعوبات المعرقِلة لعمل شركة الخطوط الجوية الليبية، والتي تأتي في مقدمتها عدم صدور سجل تجاري لمجلس إدارة الشركة، وكذلك تأكيد رئاسة الهيئة على ضرورة معالجة الوضع القانوني للشركة بشكل عاجل، وبما يتفق والتشريعات واللوائح والقرارات ذات العلاقة، وبما يخدم المصلحة العامة، ووجوب معالجة الملاحظات المسجّلة على أداء الشركة؛ تحقيقا للأغراض المنشأة من أجلها.

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