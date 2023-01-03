ميديابارت: ضُبط أحد عملاء السفارة الليبية في فرنسا أمام العدالة

ذكرت صحيفة ميديابارت الفرنسية أن هناك العديد من الاتهامات وجهت إلى دبلوماسي ليبي مرتبط بالمخابرات الفرنسية حيث اعترف بأنه عمل كوسيط في محاولة إطلاق سراح أحد أبناء معمر القذافي .

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن قضية اتخدت التراجع الكاذب للوسيط زياد تقي الدين في فضيحة ساركوزي والقذافي منعطفاً دبلوماسياً غير متوقع إضافة إلى أن تم تعيين ضابط مخابرات ليبي سابق ومسؤول المراسم بالسفارة الليبية في باريس حمادي معتوق الذي يبلغ من العمر 63 عاما .

وتابعت الصحيفة بالقول أن القاضي فينسينت لومونية قام بتوجيه لائحة الاتهامات إلى عميل المخابرات ومسؤول المراسم بالسفارة الليبية في باريس وفقا لبيانات ميديابارت .

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