بقيمة 55 مليار دينار.. «الحبري» يتحدث عن الأموال التي خارج سلطة المصارف

كشف نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق علي الحبري عن وجود 55 مليار دينار خارج القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن ذلك هذه القيمة لا تستفيد منها الدولة في برامج التنمية.

وأوضح الحبري في تصريح تلفزيوني أنّ هذه الأموال تتحرك خارج نطاق اقتصاد الدولة بما يسمى سوق الظل، لافتا إلى أنّ أصحاب هذه الأموال يحققون أرباحا طائلة دون دفع ضرائب لخزينة الدولة.

وأشار الحبري إلى أنّ المفروض ألا تتعدى قيمة الأموال خارج المصارف نسبة 12.5% من الإنتاج المحلي الإجمالي يضاف إليها 10% احتياطي طورائ بمجموع 22.55 %.

واضاف الحبري أنّ الأموال خارج المصارف تستخدم في التحكم في سعر الدينار للمضاربة به في السوق السوداء كذلك في غسيل الأموال.

وأكد الحبري على ضرورة وضع خطط للإصلاح الاقتصادي وسياسيات لإدماج السوق الموازي بالقطاع الاقتصادي للدولة، مقرا بأنّ تحقيق هذا الإجراء غاية في الصعوبة ويحتاج نحو 20 عاما.

