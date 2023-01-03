تعرف على الحركة التجارية بميناء الخمس خلال العام الماضي 2022

أستقبل ميناء الخمس البحري خلال العام الماضي 2022 244 سفينة، على متنها بضائع مختلفة بحمولة 23.352 حاوية، فيما بلغ إجمالي وزن البضائع المفرغة بالميناء 1.512.117 طن، ووزن الحبوب 1.006.051 طن، ووزن البضائع الميكسة المفرغة 93.145 طن، ووزن البضائع العامة المفرغة بالطن 412.921 .

وبلغ إجمالي عدد الحيوانات 9996 رأس، منها أبقار 3.423 رأس، وأغنام بعدد 6356 رأس، 217 رأس خيل ،وبلغ عدد السيارات والآليات الموردة 43077، منها شاحنات وآليات ومقطورات بعدد 1.669، وسيارات على عجلات بعدد 11002، وسيارات داخل حاويات بعدد 30.406.

وقال المتحدث الرسمي لميناء الخمس البحري عمر المنشاز بأن الميناء شهد خلال العام الماضي 2022 ترصيف الساحات مقابل الرصيف رقم 15 بمساحة 18,7850 ألف متر مربع، منها 29.000 ألف متر مربع لمحطة الصب الجاف، ورصيف خدمة بطول 11.900 ألف متر مربع، مضيفا أن الطاقة الكلية للمحطتين تبلغ 240 ألف حاوية سنويا.