سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في 6 أشهر خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وسط تداول ضعيف، مع تحول انتباه السوق إلى محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفدرالي المقرر صدوره هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في العقود الفورية 0.8% إلى 1838.69 دولار للأونصة وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1% إلى 1843.90 دولار، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

هذا ومن المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقده مجلس الاحتياطي الفدرالي في ديسمبر كانون الأول، يوم الأربعاء، مما قد يقدم توجيهات حول مسار تشديد السياسة النقدية للبنك.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط ضد التضخم والشكوك الاقتصادية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب لأنه لا يدر فائدة.

وزادت الفضة في العقود الفورية 1.1% إلى 24.25 دولار، كما ارتفع البلاتين 0.8% إلى 1077.98 دولار بينما نزل البلاديوم 0.1% إلى 1792.21 دولار.

The post الذهب يُسجل أعلى مستوى منذ 6 أشهر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا