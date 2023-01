أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف اقتصادية

سجلت أسعار النفط تراجعاً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث انخفضت من أعلى مستوياتها في شهر بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي.

كما يأتي الانخفاض بعد أن حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا من صعوبات أشد في عام 2023 مع معاناة الاقتصادات الكبرى من ضعف النشاط، وقالت إن هذه السنة ستكون أصعب من سابقتها لمعظم اقتصادات العالم، وأن نصف الاقتصادات الأوروبية ستدخل في ركود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتا أو 1.1% إلى 84.93 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 77 سنتاً أو 1%إلى 79.49 دولار للبرميل بعد ارتفاع الدولار، ويجعل ارتفاع العملة الأميركية السلع المقومة بها أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بحسب بيانات شبكة “CNBC”.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا يوم الأحد إن الولايات المتحدة وأوروبا والصين – وهي المحركات الرئيسية للنمو العالمي – تتباطأ جميعها في وقت واحد، مما يجعل العام 2023 أكثر صعوبة من عام 2022 بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت أكثر من 2% عند التسوية يوم الجمعة، حيث أنهى خاما برنت وغرب تكساس الوسيط 2022 على ارتفاع بنسبة 10.5% و 6.7% على التوالي.

وحظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية اعتباراً من الأول من فبراير شباط ولمدة 5 أشهر للدول التي تلتزم بالحد الأقصى لسعر الخام الروسي، في قرار تضمن أيضاً بندا يسمح لبوتين بتجاوز الحظر في حالات خاصة.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة “رويترز” أن من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 89.37 دولار للبرميل في عام 2023 بينما يبلغ متوسط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84.84 دولار للبرميل مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

