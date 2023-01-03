الشؤون الاجتماعية تكشف عن بيانات وقيمة مصروفات منحة الأبناء خلال عامي 2021-2022

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء 3 يناير 2022 ،عن بيانات المستهدفين من منحة الأبناء خلال عامي 2021-2022، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من المنحة عام 2021 حوالي مليون و179 ألف أسرة ،بينما بلغ عدد الأسر في سنة 2022 مليون و183 ألف أسرة .

وأوضحت الوزارة في تقريرها أن مجموع عدد الأبناء المستفيدين خلال عام 2021 بلغ 3 مليون و899 ألف، بينما ارتفع عدد الأبناء المستفيدين خلال سنة 2022، إلى 3 مليون و932 ألف، وبلغت القيمة المصروفة خلال عام 2021، حوالي 4 مليار و259 ألف دينار، بينما زادت القيمة المصروفة للمنحة خلال السنة الماضية 2022، بمقدار 37 ألف دينار، أى 4 مليار و296 ألف دينار.