كشفت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء عن وصول شحنات زيوت بواقع 18 حاويات مورّدة من مجموعة شركات خارجية الخاصة بتشغيل وحدات التوليد بالمحطات الى ميناء طرابلس البحري.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء بأن تم نقل شحنات الزيوت عبر شاحنات إلى مخازن الشركة ، وذلك في إطار الجهود المتواصلة والمستمرة التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة لاستكمال أعمال العمرات الجسيمة الجاري تنفيذها حاليًا في مختلف المناطق التي ستعمل على دعم الشبكة الكهربائية وتلبية احتياجات الطاقة .

The post الشركة العامة للكهرباء : وصول شحنات زيوت بواقع 18 حاويات مورّدة من مجموعة شركات خارجية إلى ميناء طرابلس appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا