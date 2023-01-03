الرقابة الإدارية والمواصلات يناقشان مشكلة عدم صدور سجل تجاري للخطوط الليبية

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، اليوم الثلاثاء 3 يناير 2022، بالعاصمة طرابلس، اجتماعا مع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية، لمناقشة المشاكل والصعوبات المعرقِلة لعمل شركة الخطوط الجوية الليبية، والتي تأتي في مقدمتها عدم صدور سجل تجاري لمجلس إدارة الشركة.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة معالجة الوضع القانوني للشركة بشكل عاجل، بما يتفق والتشريعات واللوائح والقرارات ذات العلاقة، وبما يخدم المصلحة العامة، ووجوب معالجة الملاحظات المسجّلة على أداء الشركة؛ تحقيقا للأغراض المنشأة من أجلها.