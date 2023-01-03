الانتهاء من حفر بئر بعمق 900 متر بمدينة غدامس

أكد عميد بلدية غدامس قاسم المانع الأنتهاء من حفر بئر مياه بالمدينة بعمق نحو 900 متر، كاشفاً عن التعاقد على حفر 3 آبار أخرى في حال توفر التغطية المالية.

وقال المانع لتطبيق بكم الإخباري أن البئر الذي حفر بمحاداة آبار منظومة النهر الصناعي غدامس لن يتم ربطه على الشبكة إلا بعد إجراء عدد من اختبارات معايير المياه، مرجحا وجود نسبة أملاح عالية بالمياه.

وتعاني مدينة غدامس من شح المياه حيث يغذي المدينة بئر واحد من 6 متوقفة منذ سنوات مع تعذر الصيانة لارتفاع التكاليف.