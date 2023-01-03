خاص.. “دعوب” يوضح لصدى خطة عمل مصرف اليقين خلال السنة الحالية

أوضح مدير مكتب التواصل بمصرف اليقين “البشير دعوب” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية بأن السنة الماضية 2022م تم إفتتاح حوالي 3 فروع وعدد 2 وكالات موزعة على طرابلس وبنغازي وزليتن ومصراتة .
وأضاف قائلًا: كذلك كانت سنة 2022 انطلاقة مميزة للمصرف من حيث الأعمال المصرفية والخدمات الإلكترونية للمصرف، وزيادة في عدد المبيعات للنقد الأجنبي والأغراض الشخصية.
أستطرد بالقول: كما كان للمصرف خدمات المرابحة الإسلامية وفق ضوابط مصرف ليبيا المركزي، وسيكون هُناك خطة استراتيجية في التوسع والانتشار في ربوع ليبيا خلال سنة 2023 لتقديم الخدمات المصرفية.
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