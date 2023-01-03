تدشين مركز مشروع التحول الرقمي لتطوير الطيران المدني

ليبيا الاقتصادية

دشن وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي مركز مشروع التحول الرقمي لتطوير الطيران المدني، بحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي خالد سويسي، ورئيس مصلحة الطيران المدني محمد شليبك، ومساعد رئيس مصلحة الطيران المدني مصطفى بن عمار، مدير مركز مشروع التحول الرقمي لتطوير الطيران المدني ومديري الإدارات والعاملين بالمركز.

يأتي هذا المشروع في إطار متابعة الوزارة لخطط التنمية الاقتصادية ومواكبة التطور التقني ويهدف إلى تطوير ورفع كفاءة قطاع الطيران المدني في ليبيا والإيفاء بمتطلبات رفع الحظر الجوي المفروض على شركات الطيران الوطنية، إذ قدم مندوب المكتب الاستشاري الأميركي «wave Biue» أمام مسؤولي وزارة المواصلات عرضا شاملا حول مراحل تنفيذ المشروع والبرنامج الزمني لاستكمال العمل المحدد لرفع الحظر الجوي المفروض على شركات الطيران الوطنية.

ومن جانبه أثنى الشهوبي على الجهد المبذول وخطة تنفيذ مشروع التحول الرقمي، مبديا استعداد حكومة الوحدة الوطنية لتقديم الدعم اللازم وتوفير الاحتياجات اللازمة لتطوير قطاع الطيران المدني والمطارات في ليبيا.

كما شدد الشهوبي على أهمية إنجاز مراحل العمل بالمشروع وفقا للأسس والمعايير المعتمدة وبرنامج زمني محدد، داعيا كل الأطراف ذات العلاقة إلى المساهمة في إنجاز المشروع في أقصر الآجال.