مباحثات حول إعادة تشغيل منفذ غدامس الحدودي مع الجزائر

ليبيا الاقتصادية

عُقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية اجتماع موسع بشأن إعادة فتح منفذ غدامس الحدودي الدبداب ومراجعة الاحتياجات التشغيلية التي تواجه إعادة تشغيله.

وناقش المجتمعون جملة من المواضيع المتعلقة بالجوانب الخدمية التي يحتاجها المنفذ والوقوف على باقي المعوقات التي تواجه سير العمل، حيث تم الاتفاق على وضع الحلول التنظيمية لإدارة المنفذ من قبل الجهات المختصة بصورة تكاملية تضمن إنجاح العمل والاتفاق على تحديد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل لتقديم تقرير نهائي لكل المكونات العاملة بالمنفذ للإعلان عن جاهزية الجانب الليبي لإعادة فتحه.

وحضر الاجتماع مدير إدارة العلاقات، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ ورئيس مكتب شؤون الرقابات بمصلحة الجوازات ، وعضو عن مكتب الاتصال والتعاون الدولي ومندوبين عن الوزارات المعنية بالمنفذ (الخارجية، المواصلات، الاقتصاد) ومصلحة الجمارك وجهازي الأمن الداخلي والمخابرات العامة ومدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمركز مكافحة الأمراض والمركز الوطني لصحة الحيوانية وعميد بلدية غدامس.