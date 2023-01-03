الحبري: 55 مليار دينار خارج القطاع المصرفي

الوطن| رصد

كشف نائب محافظ مصرف ليبيـا المركزي السابق علي الحبري، عن وجود 55 مليار دينار، خارج القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن هذه القيمة لا تستفيد منها الدولة في برامج التنمية، لافتاً إلى أن أصحاب هذه الأموال يحققون أرباحاً طائلة دون دفع ضرائب لخزينة الدولة.

وأوضح الحبري في تصريحات أن هذه الأموال تتحرّك خارج نطاق اقتصاد الدولة، بما يُسمى سوق الظلّ، مؤكداً ضرورة وضع خطط للإصلاح الاقتصادي، وسياسيات لإدماج السوق الموازية بالقطاع الاقتصادي للدولة، رغم صعوبة هذا الإجراء.

وقال إنه “من المفروض ألا تتعدّى قيمة الأموال خارج المصارف نسبة 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويضاف إليها 10% احتياطي طورائ بمجموع 22.55 %” لافتاً إلى أن الأموال خارج المصارف، تُستخدم في التحكم في سعر الدينار، للمضاربة به في السوق السوداء، وغسيل الأموال.