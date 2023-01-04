الشنطي يبحث صعوبات عمل الخطوط الجوية الليبية

ليبيا الاقتصادية

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي خلال اجتماعه مع وزير المواصلات محمد الشهوبي ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية، المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل بالشركة.

وناقش المجتمعون خلال اللقاء الذي حضره وكيل وزارة المواصلات، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة، مشكلة عدم إصدار سجل تجاري لمجلس إدارة الشركة.

وأكد الشنطي ضرورة معالجة الوضع القانوني للشركة بشكل عاجل، وبما يتفق والتشريعات واللوائح والقرارات ذات العلاقة، وبما يخدم المصلحة العامة، ووجوب معالجة الملاحظات المسجّلة على أداء الشركة؛ تحقيقا للأغراض المنشأة من أجلها.