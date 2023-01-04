ليبيا الاقتصادية

ترأس وزير الصناعة والمعادن أحمد ابوهيسه جلسة حوارية حول القطاع الصناعي ومتطلبات إعادة بناءه، والتي تمحورت حول متطلبات عودة الحياة للقطاع الصناعي بهدف الانتعاش الاقتصادي ومستقبل قطاع التعدين ومساهمته في تنويع الاقتصاد الوطني.

كما تضمنت الجلسة الهياكل المساندة للصناعة (القطب الصناعي التكنولوجي والحاضنات الصناعية) وأثرها في دعم الابتكار وريادة الأعمال ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، حيث ناقش المشاركون الاستثمار والقوانين والتمويل واعتماد سياسات جريئة لتحقيق النمو الشامل إضافة إلى دور المناطق الصناعية في التنمية المحلية والمستدامة وجذب المستثمرين المحليين والدوليين.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الصناعة والمعادن والأكاديمية الليبية للدراسات العليا بغية تفعيل التعاون المشترك بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الحكومية الاقتصادية والصناعية.

حضر الفعالية عدداً من الشخصيات البارزة في قطاع الصناعة من مدراء الشركات الصناعية ووكيل وزارة الاقتصاد ومدير عام الاتحاد العام للغرف التجارة والصناعة والزراعة ورئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا ومدراء الإدارات بالوزارة وعدد من المستثمرين والمهتمين بالقطاع الصناعي.