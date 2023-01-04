تقرير أفريقي: 1.8 مليون برميل يوميا الطاقة الإنتاجية لليبيا بحلول 2024

الوطن / رصد

ذكر تقرير أفريقي ان الطاقة الإنتاجية القصوى لليبيا من النفط يقدر بحوالي 1.8 مليون برميل يوميا بحلول 2024، وذلك حتى في حال أجريت الانتخابات وساد الاستقرار السياسي في البلاد.

وجاءت توقعات «غرفة الطاقة الأفريقية» الصادرة مطلع العام الجاري بعد حديث حكومة الوحدة منتهية الولاية عن أملها في إنتاج ثلاثة ملايين برميل يوميا بعد عامين أو ثلاثة.

ومع ذلك أكدت الغرفة الأفريقية التي تعنى بالدفاع عن مصالح قطاع الطاقة في القارة أن تشهد ليبيا نموا في قدرتها الإنتاجية خلال العام 2023.

وتسببت الانقطاعات النفطية في ليبيا في انخفاض إنتاج السوائل الأفريقية، وتوقع التقرير أن يظل العرض مستقرا رغم تأثيرات الصراع السياسي الليبي على مستويات الإنتاج الأفريقي خلال 2022. فقد حالت الانقسامات السياسية والأمنية في ليبيا دون استقرار الإنتاج، بعد انهيار الإمدادات في منتصف أبريل الماضي عندما أجبرت تظاهرات على إغلاق العديد من مواقع النفط ومحطات التصدير. فيما أقحمت المؤسسة الوطنية للنفط في الصراع السياسي، ما أدى إلى استبدال رئيس مجلس إدارتها.