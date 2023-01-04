خاص.. تقرير إدارة الرقابة بالمركزي يفصح عن إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي لكافة الأغراض خلال 2022

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على نسخة من تقرير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي.

حيث بلغ إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي لكافة الأغراض خلال العام 2022 نحو 28,532.0 مليون دولار مقابل 24,647.4 مليون دولار في عام 2021، بزيادة قدرها نحو 3,884.5 مليون دولار.

كما شكلت استخدامات المصارف التجارية من النقد الأجنبي خلال العام 2022 نسبة 56.7% من إجمالي المصروفات، لتسجل نحو 16,189.7 مليون دولار، مقابل 18,728.7 مليون دولار خلال العام 2021، بإنخفاض قدره نحو 2,539.0 مليون دولار.

كما بلغ إجمالي المبالغ المباعة للمصارف التجارية من النقد الأجنبي خلال العام 2022 ، من خلال منظومة متابعة طلبات الشراء والتغطية، ومبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بمصرف ليبيا المركزي نحو 16,189.7 مليون دولار، مقابل 18,728.7 مليون دولار خلال العام 2021 بإنخفاض قدره نحو 2,539.0 مليون دولار.

كما يتضح أن مصرف الأمان للتجارة والإستثمار كان أكثر المصارف إستخداماً للنقد الأجنبي، حيث بلغت نسبته إلى إجمالي المبيعات من النقد الأجنبي نحو 16.7% خلال عام 2022، بقيمة بلغت نحو 2.70 مليار دولار، يليه المصرف التجاري الوطني بنحو 2.03 مليار دولار، ثم تأتي من حيث الأهمية النسبية المصارف التالية حسب الترتيب : (مصرف الجمهورية 2.02 مليار دولار ، اليقين 1.76 مليار دولار النوران 1.29 مليار دولار، الإسلامي الليبي 1.18 مليار دولار ، المصرف المتحد 1.09 مليار دولار الوحدة 1.08 مليار دولار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية