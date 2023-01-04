المركزي يكشف في بيانه عن إجمالي الإيرادات والنفقات

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له عن الإيرادات والنفقات بتاريخ 1/يناير حتى 31 ديسمبر 2022م، حيث بلغ الإجمالي الإيرادات 134.4 مليار دينار، والنفقات حوالي 127.9 مليار دينار.

كما بلغ إجمالي إيرادات مبيعات النفطية حوالي 105.5 مليار دينار، وإيراد من أتاوات نفطية 13.6 مليار دينار، وإيراد من أتاوات نفطية سابقة 11.4 مليار دينار، وإيرادات الضرائب 1.4 مليار، وإيرادات الجمارك 211 مليون دينار، وإيرادات الاتصالات 529 مليون دينار، وإيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 265 مليون دينار، وإيرادات أخرى 1.5 مليار دينار.

إلى جانب بلغ الإنفاق في الباب الأول “المرتبات” حوالي 47.1 مليار دينار، النفقات التسييرية حوالي 9 مليار دينار، “التنمية” 17.5 مليار دينار، والدعم 20 مليار، والطوارئ 0.

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