بيان المركزي يفصح عن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي

أعلن مصرف ليبيا المركزي في بيان له عن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي حيث بلغ 28.522 مليار دولار .

كما بلغ إجمالي استخدامات الدولة مرتبات العاملين بالخارج حوالي 347 مليون دولار ، ومنح الطلبة الدارسين بالخارج حوالي 142 مليون دولار، والعلاج بالخارج 163 مليون دولار، ودعم المحروقات صفر، والمؤسسة الوطنية للنفط حوالي 2.365 مليار دولار، وحوالات لصالح جهات أخرى بلغت 512 مليون دولار.

وأيضاً بلغت إجمالي دفعات إعتمادات لصالح الجهات العامة حوالي 4.417 مليار دولار، منها جهاز الإمداد الطبي حوالي 269 مليون دولار، والشركة العامة للكهرباء حوالي 465 مليون دولار، والتعليم والتعليم العالي حوالي 88 مليون دولار، وجهات أخرى 166 مليون دولار.

إلى جانب إجمالي استخدامات المصارف التجارية حوالي 16.189 مليار دولار، منها الاعتمادات المستندية بقيمة 9.583 مليار دولار، وحوالات 138 مليون دولار، الأغراض الشخصية 6.468 مليار دولار، و مستندات برسم التحصيل صفر.

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