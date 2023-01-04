ارتفاع الدولار وتراجع اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 04 يناير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 04 يناير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8239 دينار، مسجلاً ارتفاعا طفيفا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1008 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7829 دينار، والدولار الكندي 3.5348 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2575 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2832 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3134 دينار، والدينار التونسي 1.5419 دينار، والدرهم المغربي 0.4594 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: