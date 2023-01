لعام 2022.. مليار دينار مصروف النواب.. وملياري دينار لحكومة «الدبيبة»

كشف مصرف ليبيا المركزي عن حجم إيرادات الدولة خلال عام 2022 حيث بلغت 134.4 مليار دينار والإنفاق العام بلغ 127 مليار دينار.

وأوضح المصرف المركزي في بيانه الختامي لعام 2022 أنّ الإيرادات النفطية وصلت إلى 105 مليارات دينار والضرائب 1.4 مليار دينار و211 مليون للجمارك.

وذكر المركزي أنّ إيرادات النقد الأجنبي بلغت 27.3 مليار دولار منها 2.5 مليار أتاوات نفطية عن سنوات سابقة، وأنّ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال العام الماضي بلغ 28,5 مليار.

وتابع المصرف المركزي أنّ الإنفاق على المرتبات وصل إلى 47.1 مليار دينار والتنمية 17.5 مليار والدعم 20 مليار دينار، مشيرا إلى أنّ جهاز الإمداد الطبي يستمر في عدم الإفصاح عن أصناف الأدوية الموردة وكميات توزيعها.

وأشار المصرف المركزي إلى استمرار تدني إيرادات الجمارك بما لا يتناسب مع قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة والمقدرة بـ 211 مليون دينار.

وأضاف المصرف المركزي أنّ مصروفات مجلس النواب تجاوزت مليار دينار، والمجلس الأعلى للدولة نحو نصف المليار، والمجلس الرئاسي أكثر من 775 مليون دينار، بينما مصروفات مجلس الوزراء بلغت مايقرب من ملياري دينار.

