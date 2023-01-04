المركزي طرابلس يوضح في بيان له عن إجمالي الإنفاق بالقطاعات والجهات التابعة للدولة

كشف بيان مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2022م، عن إجمالي الإنفاق بالقطاعات والجهات التابعة، حيث بلغ أكثر من 127 مليار دينار.

كما بلغ إجمالي مجلس النواب والجهات التابعة له حوالي 1.084 مليار دينار، والمجلس الأعلى للدولة أكثر من 49 مليون دينار، والمجلس الرئاسي والجهات التابعة له أكثر من 775 مليون دينار، مجلس الوزراء 1.953 مليار دينار، ووزارة المالية 41.122 مليار دينار، وزارة الدفاع 5.238 مليار دينار، وزارة الداخلية 3.485 مليار دينار، وزارة العدل 1.417 مليار دينار، وزارة الخارجية 2.694 مليار دينار.

وكذلك بلغ إجمالي وزارة النفط والغاز 5 مليار دينار، وزارة الصحة 4.679 مليار دينار، وزارة التربية والتعليم أكثر من 589 مليون دينار، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2.112 مليار دينار، وزارة التعليم التقني والفني 1.196 مليار دينار، وزارة الاقتصاد والتجارة أكثر من 58 مليون، وزارة الصناعة والمعادن أكثر من 22 مليون دينار، وزارة المواصلات أكثر من 233 مليون دينار، وزارة الشؤون الاجتماعية 15.115 مليار دينار.

وأيضاً بلغ إجمالي وزارة التخطيط أكثر من 17 مليون دينار، ووزارة الحكم المحلي 1.578 مليار دينار، وزارة الزراعة والثروة الحيوانية أكثر من 252 مليون دينار، وزارة الثروة البحرية أكثر من 74 مليون، وزارة العمل والتأهيل أكثر من31 مليون دينار، وزارة الإسكان والتعمير أكثر من 91 مليون دينار، وزارة السياحة والصناعة التقليدية أكثر من 153 مليون دينار، وزارة الثقافة والتنمية المعرفية أكثر من 85 مليون دينار.

إلى جانب إجمالي وزارة الرياضة حوالي أكثر من 187 مليون دينار، وزارة الشباب أكثر من 79 مليون دينار، وزارة الخدمة المدنية أكثر من 14 مليون دينار، وزارة الموارد المائية أكثر من 419 مليون دينار، وزارة البيئة أكثر من 14 مليون دينار، وهيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين أكثر من 531 مليون دينار، الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية أكثر من 297 مليون دينار، والهيئة العامة للاتصالات أكثر من 30 مليون دينار، والشركة العامة للكهرباء 2.910 مليار دينار، المؤسسة الوطنية للنفط 34.272 مليار دينار.

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