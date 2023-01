ABC مصر الذي يترأسه «الصديق الكبير» يندمج مع مصرف بلوم مصر

أعلن مصرفي بلوم مصر وABC مصر الذي يرأسه مجلس إدارته محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اندماجهما في كيان قانوني واحد وذلك بعد استكمال الموافقات الرقابية المعنية كافة.

وتأتي هذه الخطوة بعد استحواذ مصرف ABC على حصة تبلغ 99.5% في مصرف بلوم مصر في أغسطس 2021، في حين أكّد المجموعة المصرفية على استمرار المصرفين في تقديم خدماتهما للعملاء بالشكل المعتاد اثناء العمل على استكمال دمج منتجاتهما وخدماتهما.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC، الصديق الكبير إنّ اكتمال الاندماج القانوني يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تواجدهم في السوق المصري.

ونوّه الكبير أنّ المجموعة تسعى إلى تقديم نوع جديد من التجارب المصرفية لعملائها من خلال الاستفادة من الإنتشار الدولي لمجموعة بنك ABC وخبراتها المدعومة بأحدث التقنيات والخدمات المبتكرة .

وأضاف الكبير أنّ الاندماج يساعد بين هذين البنكين المحليين الناجحين في تعزيز تنوع منتجات المجموعة وتوسيع حضورها بما يتيح لها المضي نحو تحقيق طموحاتها للنمو.

وأوضح الكبير أنّ السوق المصري يُوفر مجموعة متنوعة من الفرص الواعدة لتأسيس بنك حديث يتمتع بشبكة دولية قوية مؤكدا أن المصرف يلتزم بتقديم أفضل ما لديه من إمكانيات دولية لخدمة السوق المحلي بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية والرقمية.

وأشار الكبير إلى أنّهم يخططون إلى تقديم المزيد من الخدمات الرقمية المبتكرة، بما في ذلك البنك الرقمي «إلى» للهواتف الذكية التابع لمجموعة مصرف ABC ، بالإضافة إلى حلول الدفع الرائدة التي توفرها شركة الخدمات المالية العربية AFS التابعة للمجموعة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الاندماج القانوني يساهم في زيادة الحصة السوقية مصرف ABC مصر بواقع 3 أضعاف ورفع إجمالي الأصول إلى 67 مليار جنيه.

ويؤدي الاندماج لجمع أفضل الخدمات التي يقدمها المصرفان إلى توفير مجموعة أوسع وأفضل من الخدمات المصرفية لجميع عملاء البنك الموحد، مدعومة بشبكة أكبر من الفروع وأجهزة الصراف الآلي.

