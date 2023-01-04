أجواء باردة وأمطار خفيفة على الساحل

ليبيا الاقتصادية

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعاته للوضع الجوي السائد من اليوم الأربعاء حتى اليومين المقبلين، إذ تكون الأجواء باردة نسبيا ودرجات الحرارة العظمى في معظم المناطق ما بين (14–19)مْ، وتنخفض أثناء الليل والصباح الباكر في بعض المناطق الجبلية والصحراوية إلى أقل من 3 درجات مئوية.

وتتكاثر السحب من حين لآخر في بعض المناطق الساحلية الممتدة من (مصراتة – سرت – الخليج – بنغازي-المرج وطبرق) قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة، مع ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر في أغلب مناطق الشمال الشرقي وبعض مناطق الساحل الغربي، ومن المتوقع أن تكون هناك فرصة أفضل لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الغربي بداية من مساء يوم الجمعة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل.

حالة الطقس في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على المنطقة الممتدة من (مصراتة حتى سرت) مع احتمال لسقوط أمطار متفرقة، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى تتراوح مابين (14- 19)مْ، وتسجل تراجع من يوم الغد.

حالة الطقس في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:

تكاثر للسحب يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر في أغلب المناطق، والرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى مابين (14- 19)مْ، وتسجل تراجع من يوم الغد.

حالة الطقس في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة العظمى مابين (17- 19)مْ.

حالة الطقس في السرير-تازربو-الكفرة:

تتكاثر السحب من حين لآخر في أغلب المناطق، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى ما بين (18-19)مْ، وتسجل تراجعا يوم غد.