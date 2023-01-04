السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وانخفض اليورو والإسترليني

الوطن| رصد

ارتفع متوسط سعر الدولار في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الأربعاء إلى 4.82 دينار مقابل 4.80 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.78 دينار مقابل 5.79 دينار أمس، وسعر اليورو إلى 5.10 دينار مقابل 5.12 دينار أمس.

وعلى صعيد العملات العربية، صعد الريال السعودي إلى 1.28 دينار مقابل 1.27 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.31 دينار مقابل 1.30 دينار أمس، بينما استقر الدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي.

واستقر سعر الليرة التركية عند مستوى 0.25 دينار، بينما زاد سعر اليوان الصيني إلى 0.70 دينار مقابل 0.69 دينار أمس.

وتاليا أسعار العملات: