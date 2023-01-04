أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 04 يناير 2023 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 04 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 04 يناير 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.1900 ~5.1875 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.5200 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

1.67 دينار

▪️ الباوند =6.15 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.2250 ~5.2275 دينار

▪️ تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲

5.2500 ~5.2550 دينار

▪️ تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

5.5400 ~5.5450 دينار

▪️ الليرة التركية

0.28 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.27 دينار

▪️ فضة كسر ب2.55 ~3.00 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب226.00 دينار

▪️ دولار بشيك الوحدة =5.55 دينار

▪️ دولار بشيك التجارة والتنميه =5.55 دينار

▪️ نسبة سحب البطاقات دولار =3.85% الامان