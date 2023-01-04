“شكشك” يُناقش مع رئيس المجلس الأعلى للدولة إجراءات متابعة تنفيذ مخصصات التنمية

قام رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك يوم أمس الثلاثاء، بعقد اجتماعاً مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمقر المجلس، وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس ورئيس اللجنة المالية ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية، ورئيس لجنة متابعة القطاع الخدمي، ومديري الإدارات المختصة بالديوان.

وتناول الاجتماع إجراءات الحكومة في توزيع مخصصات الباب الثالث من العام 2023م، وخطة الديوان في متابعة تنفيذها، والشروط والمعايير التي تم اتباعها في التوزيع بمتابعة الديوان، من بينها التوزيع بين مختلف المدن والأقاليم الليبية، والتركيز على المختنقات والمشاريع المتعلقة بالخدمات المباشرة للمواطنين وضمان الجاهزية وحسن التنفيذ.

وأكد “شكشك” أن المشروعات التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين تم دراستها والموافقة عليها من قبل الديوان، وأنها وباقي المشروعات المستهدفة محل متابعة ورقابة مستمرة من خلال الفروع.

من جانبه أكد رئيس المجلس الأعلى على ضرورة تكاتف الجهود وتواصل الاجتماعات بين الإدارات المختلفة بالديوان واللجان المختصة بالمجلس، لمتابعة تنفيذ المشروعات، لا سيما الاستراتيجية منها، إلى جانب الاهتمام بالتوزيع العادل بين الأقاليم والتحقق من توظيف الأموال بشكل أمثل.

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