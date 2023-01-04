أعلن المصرف المركزي أن إيرادات الدولة بلغ 134.4 مليار دينار خلال 2022 وأن إجمالي الإنفاق بلغ 127 مليار دينار.

وأوضح المصرف في تقريره السنوي أن الإنفاق على المرتبات وصل إلى 47.1 مليار دينار، فيما بلغت التنمية 17.5 مليار والدعم 20 مليار دينار.

وأضاف المصرف أن الإيرادات النفطية وصلت إلى 105مليار دينار والضرائب 1.4 مليار دينار و 211 مليون للجمارك .

كما ذكر تقرير المصرف أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 27.3 مليار دولار منها 2.5 مليار أتاوات نفطية عن سنوات سابقة .

وأشار المصرف إلى أن جهاز الإمداد الطبي يستمر في عدم الإفصاح عن أصناف الأدوية الموردة وكميات توزيعها، كما أن إيرادات الجمارك مستمرة في التدني بما لا يتناسب مع قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة والمقدرة بـ 211 مليون دينار، وفق المصرف.

ويخصوص مصروفات المجالس التشريعية والتنفيذية، أوضح المصرف أن البرلمان تجاوزت مصروفاته مليار دينار، ومجلس الدولة نحو نصف المليار، والرئاسي أكثر من 775 مليون دينار، فيما بلغت مصروفات مجلس الوزراء مايقرب من ملياري دينار.

ولفت المصرف إلى أن التقرير يأتي في إطار الإفصاح والشفافية واستجابة للمطالبات المحلية والدولية وبالتعاون مع باقي مؤسسات الدولة .

المصدر: تقرير مصرف ليبيا المركزي عن عام 2022

The post إيراد جمركي متدنٍّ و الإمداد الطبي يستمر في عدم الإفصاح.. المركزي يصرح: appeared first on ليبيا الأحرار.

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